Forfarmers laat flink herstel zien

(ABM FN-Dow Jones) Forfarmers heeft in het derde kwartaal een fors hogere onderliggende EBITDA geboekt, ondanks teruglopende volumes. Dit maakte het veevoederbedrijf vrijdagochtend bekend.

"De resultaten in het derde kwartaal laten een herstel zien van de onderliggende EBITDA", aldus CEO Pieter Wolleswinkel. "Er is weliswaar minder voer afgezet dan vorig jaar in het derde kwartaal, maar ongeveer evenveel als in het tweede kwartaal van dit jaar. De nieuwe werkwijze, waarbij de lokale organisaties met verschillende producten en specifiek advies in de markt actief zijn, werpt haar vruchten af. Het ondersteunt ons vertrouwen in de positievere resultaatontwikkeling voor het tweede halfjaar."

Forfarmers kreeg ook goedkeuring voor de verkoop van de mengvoeractiviteiten in België. De transactie werd in oktober afgerond. "We hopen ook de aangekondigde overname van Piast in Polen binnenkort te kunnen afronden", aldus Wolleswinkel.

De volumes daalden met 6,2 procent op jaarbasis. De daling vond plaats in alle sectoren. In de herkauwerssector werd minder afgezet als gevolg van de sinds het begin van dit jaar gestaag dalende melkprijzen in combinatie met goede weersomstandigheden. Zowel de transitie naar Beter Leven scharrel concepten als het stoppen van de voerproductie in België liggen dan weer ten grondslag aan de lagere volumes in de pluimveesector.

De omzet liep dan ook terug, mede door de lagere grondstofprijzen en volumes. De brutowinst nam met 4,3 procent wel toe door een betere productmix en de specifieke lokale aanpak. De onderliggende totale bedrijfslasten waren nagenoeg gelijk. De onderliggende EBITDA steeg met 33,6 procent. Er werden geen concrete cijfers gegeven.

Nieuwe interim-CFO

Forfarmers heeft in Hans Kerkhoven een interim-CFO gevonden, zo werd vrijdag bovendien duidelijk. Hij start op 27 november en zal aanblijven tot er een nieuwe statutaire CFO door de aandeelhoudersvergadering is benoemd.

Per 31 december vertrekt de huidige CFO Roeland Tjebbes, zoals in augustus al bekend werd.