Beursblik: cashburn Galapagos en verkopen Jyseleca vallen tegen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) De verkopen van ontstekingsremmer Jyseleca van Galapagos vielen tegen in het derde kwartaal en de guidance voor heel het boekjaar ligt ook onder de consensus. Dit schreven analisten van Jefferies in reactie op de cijfers waarmee Galapagos donderdag nabeurs kwam. In het derde kwartaal kwamen de verkopen van Jyseleca uit op 27,8 miljoen euro en dit was onder de verwachting, aldus Jefferies. Het weerspiegelt de beperking van het EU-label van de JAKi-klasse, menen de analisten. Voor heel 2023 rekent Galapagos nog altijd op een omzet uit Jyseleca van 100 tot 120 miljoen euro. Het gemiddelde van 110 miljoen euro is gelijk aan wat Jefferies verwacht, maar 15 procent onder de marktverwachting, zeiden de analisten. De cashburn van 119,5 miljoen euro viel in het derde kwartaal tegen, oordeelde Jefferies verder, want de consensus rekende op 89,9 miljoen euro, hoewel de verwachting voor heel 2023 van 380 tot 420 miljoen euro werd herhaald. Nu de Jyseleca-rechten worden overgedragen aan AlfaSigma zou dat de cashburn in 2024 moeten verlagen tot 255 tot 295 miljoen euro, denkt Jefferies. Tegen 2025 moet dit jaarlijks voor 200 miljoen aan kostenbesparingen zorgen. Jefferies heeft een Houden advies op Galapagos en een koersdoel van 37,50 euro. Het aandeel Galapagos sloot donderdag 2,5 procent hoger op 32,21 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.