Galapagos handhaaft cashburn

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos heeft de verwachte cashburn voor dit jaar gehandhaafd. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf over de eerste negen maanden van 2023. "We hebben het derde kwartaal afgesloten met een solide kaspositie van 3,8 miljard euro en herhalen onze cash burn prognose van 380 tot 420 miljoen euro", zei CFO en COO Thad Huston van Galapagos in een toelichting. "Eerder deze week hebben we aangekondigd dat we de strategische evaluatie voor Jyseleca hebben afgerond en dat we een intentieverklaring hebben ondertekend met Alfasigma voor de overdracht van de Jyseleca-activiteiten. Deze geplande transactie is een belangrijke stap in onze transformatie, die ons in staat stelt onze organisatie aan te passen en onze middelen te richten op het opbouwen van een R&D-pijplijn van transformerende geneesmiddelen die inspelen op grote onvervulde behoeften van patiënten", voegde de financieel directeur toe. In de eerste negen maanden van dit jaar kwamen de opbrengsten van ontstekingsremmer Jyseleca uit op 82,1 miljoen euro, van 60,5 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Voor heel 2023 rekent Galapagos nog altijd op een omzet uit Jyseleca van 100 tot 120 miljoen euro. Bij de halfjaarcijfers werd die prognose nog verlaagd, van een eerdere verwachting van 140 tot 160 miljoen euro. De totale omzet van Galapagos verbeterde van 410,2 miljoen naar 448,9 miljoen euro. Het operationeel verlies liep flink terug op jaarbasis, van 135,1 miljoen tot 19 miljoen euro. Onder de streep resteerde een winst van 54,1 miljoen euro, tegen een verlies van 10,8 miljoen euro in de eerste negen maanden van 2022. Galapagos wist de R&D-kosten terug te dringen tot 312,2 miljoen euro, van 364,1 miljoen euro een jaar eerder. Het aandeel Galapagos sloot donderdag 2,5 procent hoger op 32,21 euro. Bron: ABM Financial News

