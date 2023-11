Flinke winstwaarschuwing Eli Lilly Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Eli Lilly heeft donderdag een flinke winstwaarschuwing afgegeven, nadat de outlook bij de publicatie van de resultaten over het tweede kwartaal nog werd verhoogd. Dit bleek donderdag bij de resultaten over het derde kwartaal van de Amerikaanse farmaceut. Het farmabedrijf rekent nu voor 2023 op een aangepaste winst per aandeel van 6,50 tot 6,70 dollar tegen een eerdere verwachting van 9,70 tot 9,90 dollar. Ook de verwachting voor de gerapporteerde nettowinst per aandeel ging donderdag flink omlaag, van 9,20 tot 9,40 dollar naar 5,95 tot 6,15 dollar. De reductie houdt voornamelijk verband met getroffen voorzieningen voor de overname van IPR&D. De outlook voor de omzet voor 2023 blijft 33,4 tot 33,9 miljard dollar. Derde kwartaal In het derde kwartaal daalde het nettoresultaat van een winst van 1,45 miljard dollar naar een verlies van 57,4 miljoen dollar, of 0,06 dollar per aandeel. De aangepaste winst per aandeel daalde op jaarbasis van een winst van 1,98 dollar naar 0,10 dollar, waar analisten geraadpleegd door FactSet uitgingen van een verlies per aandeel van 0,18 dollar. De omzet steeg wel met 37 procent op jaarbasis, van 6,9 miljard naar 9,5 miljard dollar. Hier rekende de markt op 9,0 miljard dollar. In de Amerikaanse voorbeurshandel noteerde het aandeel donderdag 6,5 procent lager. Bron: ABM Financial News

