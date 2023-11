Beursblik: ASML en NN getipt voor november Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het optimisme onder beursexperts is weer terug. Dit bleek donderdag uit de maandenquête van analist Corné van Zeijl. Nadat de AEX drie maanden op rij in het rood eindigde, "is voor komende maand het optimisme weer terug". Van de experts die deelnamen aan de enquête, is 46 procent optimistisch en 24 procent rekent op een daling. :Men heeft de statistieken in de rug. November is meestal een goede maand na de slechte augustus-, september- en oktobermaanden", aldus Van Zeijl. Voor november zien de experts de meeste kansen in ASML en NN, met een derde plek voor Adyen. Die laatste blijft volgens Van Zeijl "een favoriete herstelkandidaat". Wegblijven kunnen beleggers volgens de experts het beste bij Prosus en ArcelorMittal. De staalreus staat vaak op de lijst met floppers. "Dit jaar maar twee keer niet." Een gedeelde derde plek is voor Universal Music Group en Philips. Bron: ABM Financial News

