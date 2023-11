Beursblik: nette resultaten Shell Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft "nette" resultaten geboekt. Dit stelden analisten van RBC donderdag in een rapport. De winst bij Upstream was hoger dan voorzien, net als bij olieproducten. Daar stonden echter zwakker dan verwachte resultaten bij marketing en hernieuwbare energie tegenover, aldus RBC. Per saldo waren de resultaten van Shell in het derde kwartaal in lijn met de verwachtingen, concludeerden de analisten. De guidance die Shell gaf, noemde RBC wel wat aan de zwakke kant. Mogelijk dat dit het gevolg is van het Prelude platform en wat terughoudendheid over de exportvolumes in Egypte, aldus RBC. Maar de outlook voor Upstream is dan weer in lijn met de analistenconsensus. Bron: ABM Financial News

