Allfunds stelt operationeel directeur aan

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Allfunds heeft Antonio Varela aangesteld als operationeel directeur. Dit maakte Allfunds donderdagochtend bekend. Varela zal per december dit jaar starten in zijn nieuwe rol vanuit Zurich. Hij rapporteert direct aan CEO Juan Alcaraz en komt ook in het uitvoerend bestuur van Allfunds. Varela komt van Citi, maar werkte daarvoor bij Credit Suisse. Bron: ABM Financial News

