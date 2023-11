Beursblik: winstdaling bij Shell verwacht

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft in het derde kwartaal van 2023 waarschijnlijk een lagere winst geboekt. Dit verwachten analisten in aanloop naar de kwartaalcijfers van de energiereus.

In het afgelopen kwartaal verdiende Shell volgens analisten die bijdroegen aan de consensus samengesteld door Vara Research 6.248 miljoen dollar, op aangepaste basis. Dat was 9.454 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

In het tweede kwartaal van 2023 kwam deze winst uit op 5.073 miljoen dollar, circa een half miljard dollar minder dan de analisten toen hadden voorzien.

De operationele vrije kasstroom van Shell wordt door de analisten geschat op 11,1 miljard dollar. Dat was in het derde kwartaal van 2022 12,5 miljard dollar en in het tweede kwartaal van dit jaar 15,1 miljard dollar.

Recent kwam Shell al met een voorlopige update voor het derde kwartaal. Volgens RBC was dit een positieve update.

De volumes bij Upstream en de LNG-tak lagen aan de bovenkant van de eerder afgegeven outlook en dat is bemoedigend, aldus RBC.

Shell mikt verder op een werkkapitaal dat gelijk bleef of een uitstroom kende van maximaal 4 miljard dollar. De energiereus wees wel op de nodige onzekerheden in deze schatting, aldus RBC. "Dit zou geen verrassing moeten zijn, gezien de bewegingen in de grondstofprijzen", stelden de analisten.

ING concludeerde dat het derde kwartaal niet exceptioneel was, maar veel verrassingen zaten er ook niet in de voorlopige update.

De bank voorziet een verbeterde productie bij Upstream en 100 miljoen dollar aan lagere overheadkosten. Dit wordt weer teniet gedaan door de lagere bezettingsgraad bij de raffinaderijen en de chemiefabrieken. "Per saldo zullen de verschillen klein zijn."

Aandeelhoudersbeloning

De energiereus wil 30 tot 40 procent van zijn operationele kasstroom uitkeren aan aandeelhouders.

Voor dit jaar verlaagde Shell bij de halfjaarcijfers de outlook voor de investeringen naar 23 tot 26 miljard dollar. En Shell zal gedurende 2024 en 2025 per jaar 22 tot 25 miljard dollar investeren.

Eind 2025 wil Shell de operationele kosten structureel met 2 tot 3 miljard dollar hebben verlaagd.

Daarnaast wil Shell in 2050 CO2-neutraal zijn.

Per segment

De gemiddelde analistenverwachting is dat bij de tak Integrated Gas van Shell de winst in het derde kwartaal uitkwam op 2.651 miljoen dollar, tegen 2.319 miljoen dollar een jaar eerder.

Voor de divisie Upstream wordt een winst voorzien van 1.994 miljoen dollar. Dat was 5.896 miljoen dollar in het derde kwartaal van 2022. Chemical & Products was waarschijnlijk goed voor een winst van 1.192 miljoen dollar, een stijging ten opzichte van de 772 miljoen dollar in het derde kwartaal van 2022.

Shell opent donderdag de boeken.