Heijmans presteert solide Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Bij Heijmans presteren alle onderdelen conform verwachting. Dit concludeerde analist Tijs Hollestelle van ING woensdag in een rapport, nadat de bouwer met een kwartaalupdate kwam. "Een solide update", aldus Hollestelle. De verschillende segmenten presteerden in lijn met de beoogde operationele marge. "En sommige clusters zaten daar zelfs boven." En dat is volgens de analist een bevestiging dat het risicomanagement van Heijmans goed functioneert. Voor dit jaar rekent Heijmans op een onderliggende EBITDA van minimaal 120 miljoen euro. Voorheen mikte de bouwer op meer dan 107 miljoen euro. Als een verrassing komt de verhoging volgens Hollestelle niet, na de vrijval van een voorziening voor Wintrack II. Voor deze vrijval van 15 miljoen euro gecorrigeerd, is de outlookverhoging volgens Hollestelle dus eigenlijk een kleine verlaging. Als Hollestelle de acquisitie van Van Wanrooij meeneemt in zijn taxaties, dan rekent ING nu op 130 miljoen euro voor 2023. ING heeft een koopadvies op Heijmans met een koersdoel van 17,75 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.