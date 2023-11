NX Filtration levert technologie voor pilot IWE Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NX Filtration

(ABM FN-Dow Jones) NX Filtration gaat de technologie aanleveren voor een pilot van Industriewater Eerbeek (IWE), waarmee afvalwater kan worden hergebruikt. Dit maakte de ontwikkelaar en leverancier van filtertechnieken voor water- en dranken woensdag bekend. IWE is een dochteronderneming van drie Nederlandse papierfabrieken die zich richten op de behandeling van afvalwater. De nieuwe pilot-installatie heeft een capaciteit om 10.000 liter afvalwater per uur te behandelen en volgt op een kleiner pilotproject dat in 2021 werd uitgevoerd. Financiële details bleven woensdag achterwege. Bron: ABM Financial News

