Flinke krimp Nederlandse industrie

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse industrie heeft ook in oktober krimp laten zien, maar de verslechtering was minder groot dan in september. Dit bleek woensdag uit cijfers van Nevi en S&P Global. De hoofdindex trok iets aan van 43,6 in september naar 43,8 in oktober. Er was in de Nederlandse productiesector in oktober opnieuw sprake van een achteruitgang, met forse dalingen van zowel de productieomvang als het aantal ontvangen nieuwe orders. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

