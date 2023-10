Beursblik: Nederlandse bouwers openen boeken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De bouwers Heijmans en BAM openen deze week de boeken en naar verwachting zette de trend van afgelopen kwartaal door, ondanks de moeilijke marktomstandigheden. Met betrekking tot BAM verwacht ING een aangepaste EBITDA van 61 miljoen euro gedurende het derde kwartaal, met een marge van 4,0 procent. Ook ABN AMRO Oddo houdt rekening met een marge van 4,0 procent. ING zal donderdag vooral letten op het aantal verkochte huizen op de Nederlandse woningmarkt. Hierbij verwacht de bank een lagere resultaatbijdrage dan voorheen. ABN AMRO Oddo houdt er rekening mee dat er in heel 2023 zo’n 1.500 huizen worden verkocht en dat er in het afgelopen kwartaal ongeveer 300 tot 400 huizen zijn verkocht. ING wijst erop dat er ook de nodige aandacht zal zijn voor de ontwikkelingen bij de infra- en kantoorprojecten van BAM. Bij de publicatie van de halfjaarresultaten werd de markt negatief verrast door de verliesgevende Deense kantoorprojecten, die de EBITDA-ontwikkeling van de Nederlandse divisie in het tweede kwartaal van 2023 onder druk hadden gezet. ABN AMRO Oddo wees in zijn vooruitblik op de activiteiten in het VK en Ierland, waarbij onder andere aandacht zal zijn voor de claims vanuit Ierland bij de bouw van een kinderziekenhuis door BAM. Hoewel er nu goede vooruitgang lijkt te worden geboekt met de bouw, moet er mogelijk nog een voorziening worden getroffen. Zoals altijd, zullen de analisten letten op hoe probleemprojecten uit het verleden zich ontwikkelen en of er geen nieuwe problemen zijn ontstaan.

ING houdt er ook rekening mee dat de kaspositie van BAM per eind september is gedaald naar 600 miljoen euro. In 2023 verwacht BAM een aangepaste EBITDA-marge te realiseren van meer dan 4 procent. ING heeft een koopadvies op BAM met een koersdoel van 3,30 euro. ABN AMRO is wat voorzichtiger en hanteert een Neutraal advies met een koersdoel van 2,30 euro. Heijmans heeft volgens ING een bewogen kwartaal achter de rug. De bank verwacht dat het bedrijf vooral de nadruk zal leggen op de aanhoudend zwakke Nederlandse huizenmarkt, die de woningverkoop van de divisie Vastgoed van Heijmans beïnvloedt. Dit geldt ook voor Van Wanrooij, onlangs overgenomen door Heijmans en ook actief op de Nederlandse woningmarkt. Verder houdt ING rekening met stabiele prestaties van de divisies infra- en niet-residentieel. Ook wil de bank meer duidelijkheid over de impact van de Wintrack II-voorziening. Onlangs oordeelde de Raad van Arbitrage dat er geen sprake is geweest van verzuim en dat TenneT beide overeenkomsten niet had mogen ontbinden. Heijmans kan daardoor een voorziening van 15 miljoen euro laten vrijvallen. ING verwacht een aangepaste EBITDA van 115 miljoen euro voor 2023 en een nettoschuld van 150 miljoen euro aan het einde van dit jaar. Qua solvabiliteit rekent de bank op een percentage van 27 procent. ING houdt er rekening mee dat er tot en met oktober circa 1.721 huizen zijn verkocht door Heijmans. Heijmans zei bij de halfjaarcijfers voor 2023 te rekenen op een hogere omzet met een onderliggende EBITDA van minimaal 107 miljoen euro. Ten slotte wees ING op de relatief lage waardering en dat de huidige aandelenkoers een dividendrendement voor 2023 suggereert van circa 7 procent, gevolgd door circa 8 procent in 2024. In 2025, wanneer de Nederlandse huizenmarkt vermoedelijk zal herstellen, kan dat oplopen naar 10 procent, aldus ING. ING heeft een koopadvies op Heijmans met een koersdoel van 17,75 euro. Heijmans opent de boeken op woensdag en BAM volgt op donderdag. Bron: ABM Financial News

