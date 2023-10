Aedifica rekent op meer winst in 2023 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aedifica

(ABM FN) Aedifica heeft in het derde kwartaal opnieuw solide resultaten geboekt die boven de verwachtingen lagen en verhoogde de winstverwachting voor heel dit jaar iets. Dit maakte de vastgoedgroep dinsdagmorgen bekend. De EPRA-winst bedroeg over de verslagperiode 167,3 miljoen euro, of een stijging met 24 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De winst per aandeel kwam uit op 3,95 euro. De geraamde EPRA winst per aandeel voor heel 2023 wordt op basis van de cijfers over het derde kwartaal verhoogd naar minstens 4,95 euro. Voordien was dat maar 4,85 euro. Dit is inclusief een eenmalig EPRA-resultaat van 0,21 euro aandeel als gevolg van het verkrijgen van het FBI-regime voor de Nederlandse dochterondernemingen. De dividendvooruitzichten van 3,80 euro bruto per aandeel werden herbevestigd De huurinkomsten zijn afgelopen kwartaal gestegen naar 233,5 miljoen euro, of een stijging met 17 procent op jaarbasis. De huurinkomsten bij een ongewijzigde portefeuille stegen in de eerste 9 maanden van het jaar met 5,2 procent. De gewogen gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten bedroeg 19 jaar en dat bij een 100 procent bezettingsgraad. De waarde van de vastgoedportefeuille bedroeg meer dan 5,8 miljard euro op 30 september 2023. De schuldgraad bedroeg 39,7 procent. Bron: ABM Financial News

