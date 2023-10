Galapagos gaat Jyseleca-activiteiten overdragen aan Alfasigma Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos heeft de strategische oefening afgerond en ondertekent een intentieverklaring om de Jyseleca-activiteiten over te dragen aan het Italiaanse Alfasigma. Dit maakte Galapagos maandagavond bekend. “Het nieuws van vandaag is het resultaat van een doordachte, diepgaande analyse en vertegenwoordigt de succesvolle afronding van het strategische evaluatieproces voor Jyseleca", aldus Galapagos. In de beoogde transactie zal Galapagos een vooruitbetaling van 50 miljoen euro, potentiële mijlpaalbetalingen van in totaal 120 miljoen euro en royalty's op de Europese verkopen ontvangen. Galapagos zal tegen juni 2025 tot 40 miljoen euro betalen aan Alfasigma voor de ontwikkelingsactiviteiten verbonden aan Jyseleca. Daarnaast is Galapagos van plan om haar resterende activiteiten te stroomlijnen en de operationele efficiëntie verder in te bouwen met een beoogde reductie van ongeveer 100 posities binnen de organisatie. Galapagos schat de jaarlijkse besparingen tussen 150 miljoen en 200 miljoen euro. De voltooiing van de voorgenomen transactie is afhankelijk van de uitvoering van een definitieve overeenkomst en gebruikelijke voorwaarden, waaronder goedkeuring van regelgevende instanties en overleg met ondernemingsraden. Het aandeel Galapagos sloot maandag 2,4 procent hoger op 31,09 euro. Bron: ABM Financial News

