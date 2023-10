Beursblik: UBS verlaagt koersdoel Besi Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft vrijdag het koersdoel voor BE Semiconductor Industries verlaagd van 128,00 naar 120,00 euro, maar handhaafde wel het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van de Zwitserse bank. De analisten wezen op het herstel van de orderinstroom bij Besi in het derde kwartaal, met een "aanhoudende vraag naar hybrid bonding". Vooralsnog is het vooral TSMC die hiervoor orders afgeeft, maar UBS verwacht in 2024 ook dat Intel meer zal bestellen. En in de tweede helft volgend jaar rekent UBS ook op significant meer orders vanuit het geheugensegment. Ook zou Besi volgens de bank de eerste grote order van Micron hebben ontvangen. "En hoewel er een vertraging kan optreden, zal elke order die niet in 2024 wordt geboekt, worden doorgeschoven naar 2025", aldus UBS. Toch besloten de analisten van UBS om hun winsttaxaties met 5 procent te verlagen voor 2023 en met 11 procent voor 2024. En dat leidde tot een lager koersdoel. Maar UBS blijft vasthouden aan het koopadvies, vanwege de blootstelling van Besi aan het premiumsegment smartphones en het verhaal rond hybrid bonding. Na de koerswinst van donderdag, leverde het aandeel Besi vrijdag 3,0 procent in. Bron: ABM Financial News

