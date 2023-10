Beursblik: goed derde kwartaal voor Air France-KLM Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft in het derde kwartaal goede resultaten geboekt. Dit oordeelde analist Quirijn Mulder van ING vrijdag in een rapport. De operationele resultaten waren volgens de analist in lijn met de consensus, mede doordat Air France-KLM 7,6 procent meer passagiers vervoerde, die ook nog eens meer geld voor een ticket betaalden. ING zag de kosten per eenheid ook aantrekken, maar wel in een minder hoog tempo dan in het tweede kwartaal. "Dat is positief", oordeelde Mulder. De resultaten uit luchtvrachtverkeer noemde de analist zwak, terwijl de cijfers van Transavia redelijk waren. Air France-KLM verdiende bovendien wat minder op middellangeafstandsvluchten, maar dit werd gecompenseerd door de langeafstandsvluchten. Vooral reizen naar het Verre Oosten lieten een herstel zien, aldus Mulder. Naast cijfers werd ook bekend dat Apollo nog eens 1,3 miljard investeert in de luchtvaartmaatschappij. Dit bedrag kan nog oplopen tot 1,5 miljard euro. De cijfers en de investering door Apollo zullen voor opluchting zorgen bij beleggers, zo denkt Mulder. Beleggers leken evenwel niet erg overtuigd. Het aandeel koerste vrijdagochtend 6,0 procent lager op 10,34 euro. ING heeft een Houden advies op Air France-KLM met een koersdoel van 12,00 euro. Bron: ABM Financial News

