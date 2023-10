Sanofi stelt teleur en kondigt opsplitsing aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sanofi heeft zijn groeiverwachting voor het hele jaar gehandhaafd, maar rapporteerde een winst en omzet die iets onder de consensusvoorspellingen lagen, waarbij de tegenwind op valutagebied een sterke lancering van zijn Beyfortus-vaccin tegen ernstige infecties enigszins neutraliseerde. Dat bleek vrijdag uit de resultaten van het Franse bedrijf. In het derde kwartaal boekte het bedrijf 12,0 miljard euro omzet, tegen 12,5 miljard euro een jaar eerder. Dit was minder dan de 12,1 miljard euro waar analisten geraadpleegd door FactSet gemiddeld op rekenden. De nettowinst steeg van 2,1 miljard euro naar 2,5 miljard euro. Echter, zonder eenmalige posten daalden de resultaten uit de bedrijfsactiviteiten met 11 procent naar 3,2 miljard euro. Analisten hielden rekening met een winst van 3,3 miljard euro. Voor 2023 verwacht Sanofi nog steeds dat de bedrijfswinst per aandeel met circa 5 procent zal stijgen, gerekend tegen constante wisselkoersen. En door investeringen in de pijplijn zal de winst in 2024 ongeveer op hetzelfde niveau blijven. Verder meldde Sanofi een opsplitsing van de consumententak en farmaceutische activiteiten, een stap die al veel concurrenten van het bedrijf reeds zetten. Daarnaast meldde de farmaceut dus hogere investeringen en nieuwe kostenbesparingen. Beleggers reageerden teleurgesteld en het aandeel Sanofi noteerde vrijdagochtend circa 14 procent lager. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.