Beursblik: lagere omzet ASMI verwacht

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft in het derde kwartaal van 2023 vermoedelijk een lagere omzet behaald dan in de drie maanden ervoor, terwijl op jaarbasis sprake was van een pas op de plaats. Dit is de verwachting van analisten in aanloop naar de resultaten, aanstaande dinsdag nabeurs.

Voor het derde kwartaal rekent de analistenconsensus samengesteld door het bedrijf op een omzet van 605 miljoen euro, van 669 miljoen euro in het tweede kwartaal en 610 miljoen euro in het derde kwartaal van 2022.

ASMI heeft zelf voor het derde kwartaal een omzetverwachting afgegeven van 580 tot 620 miljoen euro.

Het aantal nieuwe orders moet volgens de consensus uitkomen op 539 miljoen euro, van 675,5 miljoen euro een jaar eerder. Op kwartaalbasis zou wel sprake zijn van een verbetering. In het tweede kwartaal van dit jaar kwam het aantal nieuwe orders uit op 486 miljoen euro. ASMI sprak toen van een verzwakking van de marktomstandigheden en uitstel van opdrachten in logic en foundry.

Verder verwacht de markt een operationele winst van 140 miljoen euro, van 180 miljoen euro in het tweede kwartaal en 160 miljoen euro een jaar eerder. De brutomarge zou zijn gedaald van 49,0 procent in het tweede kwartaal tot 47,6 procent in de afgelopen drie maanden.

Onder de streep restte volgens de markt een genormaliseerde nettowinst van 126 miljoen euro in het derde kwartaal, lager dan de 175 miljoen euro een jaar eerder en 161 miljoen euro in het tweede kwartaal.

Outlook

Voor de tweede jaarhelft rekent ASMI nog altijd op een omzetdaling van 10 procent of meer, in vergelijking tot de eerste zes maanden.

En voor 2023 rekent ASMI een omzetgroei met een enkelcijferig percentage, bij constante wisselkoersen en inclusief de overname van LPE. Verder rekent ASMI op een daling van de investeringen in wafer-apparatuur met 15 tot 20 procent.

Analisten gaan uit van een omzet van 2,6 miljard euro in 2023. In 2022 behaalde ASMI een omzet van ruim 2,4 miljard euro.

Tijdens een beleggersdag eind september kwam ASMI met nieuwe doelen voor 2025. Het bedrijf rekent voor 2025 op een omzet van 3,0 tot 3,6 miljard euro. De oude outlook stond op 2,8 tot 3,4 miljard euro. De outlook voor de marges bleef onveranderd.

"De stijging van de omzetdoelen voor 2025 is enigszins teleurstellend", zei Jefferies destijds. Wel voegde de bank daaraan toe dat ASMI doorgaans vrij conservatief is in het afgeven van een outlook, zeker nu de marktomstandigheden ook nog eens uitdagend zijn.

Jefferies heeft er wel vertrouwen in dat ASMI de doelstellingen voor 2025 zal weten te overtreffen.