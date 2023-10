Beursblik: ING wijst op vooruitzichten Philips voor 2024 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft meevallende kwartaalcijfers gepresenteerd en verhoogde ook de outlook voor 2023, maar de vooruitzichten voor 2024 zijn minder duidelijk. Dit stelde ING maandag in een reactie op de rapportage van het healthtechbedrijf. "Philips rapporteerde een goede update over het derde kwartaal", aldus analist Marc Hesselink van ING. Dat de cijfers hoger uitvielen dan voorzien, schreef de analist toe aan de divisies Diagnosis & Treatment en Personal Health. Connected Care viel de analist wat tegen. Op basis van de nieuwe outlook die Philips maandag afgaf, denkt Hesselink dat de analistenconsensus voor de aangepaste EBITA met 5 procent zal worden verhoogd. "De belangrijkste zorg is dat de verhoogde outlook een veel bescheidener prestatie in het vierde kwartaal lijkt te impliceren", aldus Hesselink. Hij denkt aan een lage enkelcijferige groei en een vlakke marge op jaarbasis. "Samen met een daling van 9 procent van de orderinstroom, kan dit wijzen op een meer bescheiden verbetering in 2024", waarschuwde Hesselink maandag. ING heeft een Houden advies op Philips met een koersdoel van 18,00 euro. Het aandeel daalde maandag met 4,4 procent naar 16,64 euro. Bron: ABM Financial News

