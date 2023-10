KBC verlaagt koersdoel Basic-Fit stevig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft maandag het koersdoel voor Basic-Fit verlaagd van 39,00 naar 32,00 euro met een onveranderd Accumuleren-advies. Dit bleek uit een rapport van de Belgische bank. De verlaging volgt nadat de fitnessketen vorige week met kwartaalcijfers kwam. De omzetverwachting werd verlaagd om een lager dan verwachte ledengroei te weerspiegelen, terwijl de verwachte gemiddeld opbrengst per lid stabiel bleef op 24,50 euro voor 2024. Desalniettemin daalden de winsttaxaties voor 2024 en 2025, aldus KBC. Enerzijds zorgt premiumisering ervoor dat de gemiddelde opbrengst per lid aandikt, maar anderzijds drukt dit ook het totale aantal leden, aldus de analisten. Bron: ABM Financial News

