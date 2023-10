Vivoryon meldt goedkeuring DSMB voor onderzoek varoglutamstat Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vivoryon heeft van de onafhankelijke Data Safety Monitoring Board een positief oordeel ontvangen voor varoglutamstat, een metallo-enzymremmer die kan worden ingezet als behandeling bij de ziekte van Alzheimer. Dit meldde het biotechbedrijf maandag in een update. De DSMB gaf unaniem groen licht voor de Amerikaanse studie met varoglutamstat met de hoogste onderzochte dosis van 600 milligram. "Hoewel alle eerdere beslissingen van DSMB gunstig waren, zijn wij van mening dat dit een cruciale volgende stap markeert op onze weg naar het bepalen van het optimale doseringsregime voor varoglutamstat", aldus het biotechbedrijf. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.