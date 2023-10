Jefferies: "Meevallend kwartaal voor Philips" Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft beter dan verwacht gepresteerd. Dit stelde zakenbank Jefferies maandag. "De resultaten in het derde kwartaal liggen mooi boven de consensus", aldus analist James Vane-Tempest. "Maar de orderinstroom valt voor het vijfde kwartaal op rij terug", tekende de analist aan. Volgens Vane-Tempest deed de divisie Diagnosis & Treatment het erg goed, maar ook Connected Care deed het beter dan de analistenconsensus en Personal Health was zelfs "ruim boven de consensus". Philips verhoogde de outlook voor dit jaar en mikt voor 2023 op een autonome omzetgroei van 6 tot 7 procent. De consensus ligt volgens Jefferies op 6,4 procent. Voor de aangepaste EBITA-marge voorziet Philips nu een percentage van 10 tot 11 procent. Verder waren er volgens Vane-Tempest geen belangrijke updates over de slaapapneu-apparaten en beademingsapparatuur. Jefferies heeft een Underpeform advies op Philips met een koersdoel van 11,40 euro. Bron: ABM Financial News

