Powell hint op langere pauze renteverhogingen Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve is tevreden met de afkoeling van de inflatie in de Verenigde Staten en zal voorzichtig te werk gaan bij het bepalen van de richting van het monetaire beleid. Dit zei Fed-voorzitter Jerome Powell donderdag tijdens een toespraak bij The Economic Club of New York, waarin hij leek te hinten op een langere pauze van renteverhogingen.



"Gezien de onzekerheden en risico's, en hoe ver we zijn gekomen, gaat het beleidscomité voorzichtig te werk," benadrukte Powell. "Uit de binnenkomende macrogegevens van de afgelopen maanden blijkt dat we nog steeds vooruitgang boeken in de richting van beide Fed-doelstellingen, namelijk een stabiele inflatie en een sterke werkgelegenheid."



Powells opmerkingen sluiten nauw aan bij die van zijn collega's in de afgelopen dagen, die suggereren dat de Fed bereid is om de rente stabiel te houden tijdens de komende vergadering op 31 oktober en 1 november.



Dat heeft deels te maken met de stijging van de lange rente in de afgelopen maand die de economie zou kunnen afremmen, waardoor renteverhogingen niet langer nodig zijn.



De Amerikaanse tienjaarsrente steeg donderdag even richting de 5,00 procent maar zakte na de toespraak van Powell terug tot 4,94 procent.



"We blijven alert op deze ontwikkelingen omdat aanhoudende veranderingen in de financiële omstandigheden gevolgen kunnen hebben voor het monetaire beleid," zei Powell.



Of de rente verder zal worden verhoogd en hoe lang de Fed de rente op het huidige niveau houdt, zal onder meer afhangen van alle binnenkomende economische gegevens en hoe de vooruitzichten zich ontwikkelen, aldus de Fed-voorzitter.

Bron: ABM Financial News