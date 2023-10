RoodMicrotec ziet omzet aantrekken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) RoodMicrotec heeft in de eerste negen maanden van dit jaar meer omzet geboekt. Dit maakte het bedrijf donderdag in een kwartaalupdate bekend. De omzet steeg op jaarbasis van 11,7 miljoen euro naar 12,9 miljoen euro. In het derde kwartaal daalde de omzet evenwel nipt op jaarbasis van 4,3 naar 4,2 miljoen euro. Het orderboek steeg gedurende het afgelopen kwartaal. Voor heel 2023 rekent de onderneming op een omzet van 17,0 tot 17,5 miljoen euro, met een winstmarge voor belastingen van 5 tot 10 procent. Op RoodMicrotec ligt een bod van 0,35 euro per aandeel door Microtest. Bron: ABM Financial News

