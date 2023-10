Netflix boekt hoger dan verwachte winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Netflix

(ABM FN-Dow Jones) Netflix heeft het afgelopen kwartaal een beter dan verwachte winst geboekt en stelde de outlook voor heel 2023 naar boven bij. Dit bleek woensdag nabeurs uit het kwartaalrapport van het streamingbedrijf. Netflix meldde dat het aantal abonnees in het derde kwartaal met 8,76 miljoen abonnees is toegenomen naar een totaal van 247,15 miljoen abonnees. Het streamingbedrijf boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 1,68 miljard dollar, ofwel 3,73 dollar per aandeel, in vergelijking met 3,10 dollar per aandeel een jaar eerder. De omzet steeg van 7,9 miljard dollar een jaar geleden naar 8,5 miljard dollar in het afgelopen kwartaal. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een nettowinst van 3,49 dollar per aandeel op een omzet van 8,5 miljard dollar. Outlook Voor het lopende kwartaal wordt door Netflix gerekend op een winst van 2,15 dollar per aandeel op een omzet van 8,7 miljard dollar. In het vierde kwartaal van 2022 behaalde Netflix een omzet van ruim 7,8 miljard dollar met een winst per aandeel van 0,12 dollar. Verder zei Netflix voor heel 2023 te rekenen op een vrije kasstroom van circa 6,5 miljard dollar, waar het eerder uitging van minimaal 5 miljard dollar. En de operationele marge zal dit jaar uitkomen aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 18 tot 20 procent. In 2022 bleef deze marge steken op 18 procent. In 2024 ziet Netflix ruimte om de marge verder op te voeren naar 22 tot 23 procent. Het aandeel Netflix noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs ruim 10 procent hoger. Bron: ABM Financial News

