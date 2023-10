Jefferies: welkome outlookverhoging Just Eat Takeaway Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft een welkome outlookverhoging afgegeven. Dit stelden analisten van Jefferies woensdag in een rapport. Volgens Jefferies kijkt de markt bij Just Eat vooral naar de vrije kasstroom en de balans. Daarom is de tweede verhoging van de de outlook voor de EBITDA en vrije kasstroom dit jaar, naast de aankondiging van een nieuw aandeleninkoopprogramma, welkom nieuws en van groot belang voor het aandeel, oordeelden de analisten. Het bevestigt de visie van Jefferies dat de ontwikkeling van de vrije kasstroom niet juist is ingeprijsd in de koers. De ontwikkeling van de brutotransactiewaarde verbetert, maar viel desondanks lager uit dan waar de consensus en de maaltijdbezorger zelf op mikten. "Het probleem is niet de Europese kernmarkt", aldus de analisten. "Het is geen verrassing dat de Noord-Amerikaanse activiteiten wel het probleem zijn." Desondanks zag Jefferies voldoende positieve punten in de kwartaalupdate om een hogere koers vandaag te voorspellen. Jefferies heeft een koopadvies op Just Eat met een koersdoel van 38,00 euro. Het aandeel sloot dinsdag op 11,92 euro. Bron: ABM Financial News

