Just Eat Takeaway.com verhoogt outlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com is positiever geworden over de EBITDA en vrije kasstroom dit jaar. Dit bleek woensdag uit een kwartaalupdate van de maaltijdbezorger. Just Eat verwacht voor dit jaar een aangepaste EBITDA van circa 310 miljoen euro, waar eerder werd gemikt op een resultaat van 275 miljoen euro. Analisten sloten vooraf een outlookverhoging al niet uit. Ook over de ontwikkeling van de vrije kasstroom werd de maaltijdbezorger positiever. Deze moet in de tweede jaarhelft breakeven zijn en daarna positief. Eerder zei het bedrijf enkel een positieve vrije kasstroom halverwege 2024 te verwachten. Over de brutotransactiewaarde werd Just Eat wel wat negatiever. Die zal tegen constante wisselkoersen met 4 procent dalen op jaarbasis, terwijl eerder nog werd gemikt op een krimp van 4 tot een groei van 2 procent. Verder kondigde de maaltijdbezorger een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen aan ter waarde van 150 miljoen euro. Dit volgt op een eerder inkooppprogramma van eveneens 150 miljoen euro. Cijfers "Een meerderheid van onze activiteiten lieten weer een positieve groei van de brutotransactiewaarde zien in het derde kwartaal", aldus CEO Jitse Groen in een toelichting. Vooral het momentum in Noord-Europa, het VK en Ierland bleek sterk. Het herstel in Noord-Amerika verloopt vooralsnog traag. "Maar we zijn tevreden dat dit segment ook in hoog tempo naar een breakevenniveau van de vrije kasstroom gaat”, aldus Groen. De brutotransactiewaarde liep afgelopen kwartaal, tegen constante wisselkoersen, met 3 procent op jaarbasis terug tot 6,5 miljard euro. De consensus mikte op 6,7 miljard euro. Er werden 218 miljoen orders verwerkt, een daling van 7 procent. Tot slot liet Just Eat opnieuw weten dat nog steeds wordt gekeken naar een, al dan niet gedeeltelijke, verkoop van het Amerikaanse Grubhub. Bron: ABM Financial News

