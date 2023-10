Kepler Cheuvreux verlaagt koersdoel OCI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor OCI verlaagd van 48,00 naar 39,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. Kepler Cheuvreux blikte daarin terug op de lastige en volatiele markt voor stikstof en methanol afgelopen zomer. De recente opleving, hoewel dus vanaf een laag niveau, toont volgens de analisten de onderliggende kracht van de belangrijkste markten waarin OCI opereert. De bank verwacht wel dat het derde kwartaal een zwak verloop kende, mede vanwege diverse storingen. "Desalniettemin gloort er licht aan de horizon, en we handhaven ons koopadvies." Het aandeel OCI sloot maandag op 25,62 euro. Bron: ABM Financial News

