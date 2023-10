Citigroup verlaagt koersdoel AMG stevig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Citigroup heeft het koersdoel voor AMG verlaagd van 65,00 naar 45,00 euro, maar handhaafde wel het koopadvies vanwege de verwachting dat de lithiumprijs een bodem zal bereiken en de volumes gaan groeien. Dat bleek maandag uit een analistenrapport. Na de halvering van de lithiumprijs, voorziet de Amerikaanse bank dat de lithiumprijzen zich gaan herstellen. En terwijl de lithiummarkt een bodem vindt, zal de koers van AMG nog zijwaarts bewegen, voorziet Citigroup. De zwakke markt zal in het derde en vierde kwartaal met vertraging in de resultaten zichtbaar worden. Anderzijds rekent de bank erop dat AMG het druk zal hebben met aanbestedingen en opstarten van projecten in vanadium, vodumene en hydroxide, met volumes die de schaal van AMG structureel gaan vergroten. Citi bracht zijn winsttaxaties voor dit jaar en de komende jaren met een dubbelcijferig percentage terug. Voor 2023 rekent Citi op een omzet van 1,67 miljard dollar. Dit stijgt in 2024 naar 1,76 miljard dollar en in 2025 naar 1,78 miljard dollar. De nettowinst blijft volgens de bank in die jaren rond de 180 miljoen dollar. Het aandeel AMG sloot vrijdag op 25,86 euro. Bron: ABM Financial News

