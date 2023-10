Video: wie gelooft in AI belegt in de Nasdaq Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wie in kunstmatige intelligentie, ofwel AI, wil investeren, kan het beste kiezen voor een belegging in de Nasdaq. Dit zegt Erik Mauritz van Trade Republic voor de camera van ABM Financial News. Kik hier voor: wie gelooft in AI belegt in de Nasdaq Is AI een hype of niet? "De beurs gelooft er nog wel in", aldus Mauritz, wijzend op de waarderingen van onder meer Nvidia en Arm. Volgens Mauritz gaat AI wel degelijk veel impact hebben, en hij gebruikt daarvoor de Gartner Cycle. Maar hoe beleg je daar dan in? Mauritz adviseert een Etf, maar geen AI-Etf. Veel beter is volgens hem om te beleggen in een Nasdaq-etf, met een koerswinstverhouding van circa 20. Wie toch heel graag specifiek in AI wil beleggen, kan dan het beste kijken naar cybersecurity, volgens Mauritz. "Daar gaat AI heel veel impact op hebben." Bron: ABM Financial News

