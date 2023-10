ING: "Geen grote verrassingen bij TomTom" Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) TomTom heeft in het derde kwartaal conform verwachting gepresteerd en herhaalde ook de outlook voor 2023. Dit concludeerde analist Marc Hesselink van ING. Wel noemde Hesselink de kwaliteit van de omzet iets aan de zwakke kant. Bij Location Technology kwam de omzet 2 procent lager uit dan verwacht, terwijl de consumententak juist 5 procent meeviel. Daarentegen was de vrije kasstroom van TomTom volgens ING sterk. "We verwachten beperkte aanpassingen aan de consensus voor 2023", merkte de analist op. ING heeft een Houden advies voor TomTom met een koersdoel van 8,50 euro. Het aandeel TomTom daalde vrijdag met 6,4 procent naar 6,47 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.