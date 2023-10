Nieuwe opdracht voor SBM Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft een opdracht gekregen van ExxonMobil voor het ontwerpen van een nieuwe FPSO. Dit maakte de oliedienstverlener vrijdagochtend bekend. Het betreft het Front End Engineering en Design voor een drijvend productie-, opslag- en losschip, ofwel een FPSO, voor het Whiptail-project in Guyana. Er moet nog een definitieve investeringsbeslissing door ExxonMobil Guyana worden genomen, maar bij groen licht zal SBM de FPSO ook bouwen en installeren. Vervolgens exploiteert en onderhoudt SBM de FPSO ook. De FPSO zal worden ontworpen om 250.000 vaten olie per dag te produceren en kan ongeveer 2 miljoen vaten ruwe olie kunnen opslaan. Er werden vrijdag geen financiële details bekendgemaakt. Bron: ABM Financial News

