Unibail verkoopt groot Frans winkelcentrum

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield heeft Polygone Riviera in de buurt van het Franse Nice verkocht voor 272,3 miljoen euro. Dit maakte het vastgoedfonds donderdagavond bekend. Unibail ontving een bod van Frey, een vastgoedbedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling en exploitatie van Europese outdoor winkelcentra in Europa. De overnamesom van 272,3 miljoen euro is een korting van 4 procent ten opzichte van de laatste boekwaarde. De transactie wordt naar verwachting afgerond in het vierde kwartaal. Met deze verkoop heeft Unibail 3,6 miljard van de beoogde 4,0 miljard euro aan desinvesteringen bereikt. Bron: ABM Financial News

