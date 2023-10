De Gruyter haalt Leidse uitgever Brill van de beurs Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De wetenschappelijke uitgever Brill uit Leiden wordt overgenomen door het familiebedrijf De Gruyter uit Berlijn voor 27,50 euro per aandeel en zal van de Amsterdamse beurs verdwijnen. Dat maakten de bedrijven donderdag bekend. Het overnamebod in contanten, waardeert Brill op 51,5 miljoen euro en biedt een premie van iets minder dan 40 procent op de slotkoers van het aandeel op woensdag 11 oktober. Het bestuur van Brill beveelt het bod bij de aandeelhouders aan. "Schaal is essentieel om Brill relevant en concurrerend te houden in de toekomst", zei CEO Peter Hendriks. De grootste aandeelhouders van Brill, die samen 60,4 procent van de aandelen bezitten, hebben hun stukken al onherroepelijk aangemeld. De partijen verwachten de overname in het tweede kwartaal te kunnen afronden. Brill, dat sinds 1683 bestaat, publiceert academische tijdschriften over de humane en sociale wetenschappen, internationaal recht en biologie. De Gruyter is een academische uitgever met een wereldwijd bereik, vooral in de humane wetenschappen, maar ook natuur- en sociale wetenschappen, economie, wiskunde, architectuur en design. Het fusiebedrijf gaat De Gruyter Brill heten en het kantoor in Leiden blijft een substantiële rol spelen, is het plan. De bedrijven zouden samen een omzet van 134 miljoen euro krijgen met 750 medewerkers. Samen zouden de bedrijven jaarlijks meer dan 3.500 boeken en 800 tijdschriften publiceren. Bron: ABM Financial News

