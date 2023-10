VAT denkt dat bodem in halfgeleidersector is bereikt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) VAT heeft een lastig derde kwartaal achter de rug, maar de bodem lijkt bereikt. Dit maakte de Zwitserse toeleverancier van de halfgeleidersector donderdagochtend bekend. Als een verrassing komt de tegenwind niet. Eind september waarschuwde VAT al voor aanhoudende uitdagende marktomstandigheden. Reden dat VAT toen de werktijdverkorting die het in juni aankondigde, verlengde tot eind november. Omdat halfgeleiderbedrijven minder uitgeven aan apparatuur, vielen de orders en omzet van VAT in het derde kwartaal lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar de orders waren wel hoger dan in de eerste twee kwartalen, benadrukte VAT donderdag. "We denken dat de bodem is bereikt", aldus VAT, dat denkt dat de vraag "bescheiden" zal gaan verbeteren. In het derde kwartaal daalden de orders met 48 procent op jaarbasis. En de omzet liep met 31 procent terug tot 210 miljoen Zwitserse frank. Voor het vierde kwartaal rekent VAT op een omzet van 200 tot 230 miljoen frank. Na een "bescheiden" stijging van de orders in het derde kwartaal in vergelijking tot het tweede kwartaal, rekent VAT erop dat deze trend in het vierde kwartaal zal versnellen, "vooruitlopend op het verwachte marktherstel in 2024". Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.