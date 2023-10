Beursblik: BNP haalt Just Eat van de verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BNP Paribas heeft woensdag het advies voor Just Eat Takeaway verhoogd van Underperform naar Neutraal, met een koersdoel van 12,00 euro. Dit bleek uit een rapport van analist Andrew Gwynn. Hoewel de analist nog altijd niet overtuigd is van het momentum in de markt, "zijn de verwachtingen flink gedaald". Gwynn wees daarbij op de koersafstraffing van bijna 40 procent dit jaar. "Daarom kiezen we nu voor een neutraal advies", want de sector verbrandt veel geld om te groeien en blijft volgens de analist hoogstwaarschijnlijk verlieslatend. Wel verwacht Gwynn dat Just Eat opnieuw een teleurstellend kwartaal achter de rug heeft, net als diens sectorgenoten. Op kwartaalbasis waren de volumes in de sector volgens de analist vermoedelijk vlak. Het aandeel Just Eat Takeaway steeg woensdag met 1,9 procent naar 12,38 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.