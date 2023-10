Beursblik: opnieuw dreigen rode cijfers voor TomTom Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TomTom is in het derde kwartaal, ondanks een iets hogere omzet, toch weer in de rode cijfers beland. Dat blijkt uit een analistenverwachting die werd opgesteld door de navigatiespecialist zelf. De analisten rekenen op een kwartaalomzet van 145 miljoen euro. Daar zou het onderdeel Location Technology 122 miljoen euro aan bijdragen. De consumententak was afgelopen kwartaal vermoedelijk goed voor 24 miljoen euro omzet. De analisten voorzien een negatief bedrijfsresultaat (EBIT) van 11 miljoen euro. Netto leed TomTom naar verwachting 9 miljoen euro verlies. In het derde kwartaal van 2022 boekte TomTom een omzet van 136,3 miljoen euro, een EBIT van 17,8 miljoen euro negatief en een verlies van 17,5 miljoen euro. En ook in het tweede kwartaal van dit jaar waren er rode cijfers. Netto kwam het verlies in het tweede kwartaal uit op 4,5 miljoen euro, bij een omzet van 128,2 miljoen euro. Met een verwachte vrije kasstroom van 5 miljoen euro negatief had TomTom per eind september dit jaar volgens de analisten nog 312 miljoen euro in kas. Verwachtingen Voor 2023 gaat TomTom sinds de halfjaarcijfers uit van een omzet van 570 tot 600 miljoen euro. Daarvoor werd nog gerekend op 540 tot 580 miljoen euro. Aan deze omzet zal Location Technology 480 tot 505 miljoen euro bijdragen. Analisten rekenen gemiddeld op een jaaromzet van 587 miljoen euro omzet en een nettoverlies van 19 miljoen euro. Daarnaast mikt TomTom op een vrije kasstroom van circa 5 procent van de omzet. Analisten gaan uit van 4 procent. Lange termijn TomTom heeft als doelstelling om in 2025 een omzet van 600 miljoen euro met Location Technology te realiseren. De vrije kasstroom moet dan op 10 procent van de groepsomzet uitkomen. Analisten rekenen gemiddeld op een groepsomzet van 666 miljoen euro in 2025, met een bijdrage van locatietechnologie van 593 miljoen euro. Het rendement op de vrije kasstroom zal volgens hen uitkomen op 9 procent. TomTom opent vrijdag voorbeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

