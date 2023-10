JPMorgan verlaagt koersdoel ASML

De gouden tijden voor ASML zijn voorbij. Vergeet niet dat ze in een industrie zitten die een varkenscyclus kent. Kan me 2001 herinneren - kregen ze 1 jaar lang geen order binnen - maar Ipv in paniek te raken bleven ze stug investeren in hun nieuwe machine - wat een sterk management toen! - want bleek de juiste beslissing - toen de lucht opklaarde en de markt aantrok kwamen alle orders tegelijkertijd en kon men het werk niet aan. Het kan verkeren! Maar…… dat werkt ook de andere kant op. In mijn model is ASML pas koopwaardig rond 250 (optimaal 175). 375 gaan we sowieso zien binnenkort. Hou je kruit droog - de markt heeft die renteverhogingen nog lang niet verwerkt - de echte klap moet nog komen. HN