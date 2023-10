ING verlaagt koersdoel Aedifica Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aedifica

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft woensdag het koersdoel voor Aedifica verlaagd van 106,00 naar 85,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van de bank. Analist Francesca Ferragina paste haar taxaties aan na de recente claimemissie ter waarde van 380 miljoen euro. De kapitaalstructuur van het bedrijf is nu "zeer solide", met een voorziene schuldratio van circa 40 procent aan het einde van het jaar, aldus de analist. Ferragina is te spreken over de waardering van het vastgoed van Aedifica, met een gemiddeld rendement van 5,8 procent, terwijl de stabiele kasstromen genoeg bescherming bieden tegen de huidige inflatie. Bovendien blijft er een structureel tekort aan vastgoed voor ouderenzorg. De recente beleggersdag in Finland gaf ING vertrouwen in de vooruitzichten voor deze regio, terwijl de Duitse markt het juist moeilijk heeft. "Het zal een jaar duren voordat die markt een nieuwe balans vindt, maar er zijn geen systematische problemen." In België en het Verenigd Koninkrijk ziet de analist positieve trends. ING noemde het aandeel Aedifica goedkoop en de huidige korting van 34,5 procent op de intrinsieke waarde biedt een aantrekkelijk instapmoment voor beleggers. Het koersdoel werd wel verlaagd, vanwege de kapitaalverhoging en een iets terughoudendere visie op de rendementsontwikkeling. Het aandeel Aedifica koerste woensdagochtend 0,3 procent lager op 52,30 euro. Bron: ABM Financial News

