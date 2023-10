Berenberg verlaagt koersdoel AMG Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor AMG verlaagd van 43,00 naar 35,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de zakenbank. Berenberg denkt, op basis van de lagere prijzen voor lithium, dat AMG de doelstelling voor een EBITDA van meer dan 650 miljoen dollar in 2025 niet haalt. Berenberg houdt voor dat jaar zelf rekening met een EBITDA van 426 miljoen dollar, ruim onder de consensus van 467 miljoen dollar. De bank denkt daarbij dat de lithiumprijzen nog geen bodem hebben gevonden. Berenberg schat in dat er bij publicatie van de cijfers over het derde kwartaal een bredere discussie kan komen over de strategie van het bedrijf, gezien de zwakte in de lithiumprijzen en de significante investeringen. De bank sluit een verandering in de strategie niet uit.



Voor het derde kwartaal mikt Berenberg op een omzet van 397 miljoen dollar en een EBITDA van 59 miljoen dollar. Voor de kasstroom mikken de analisten op 68 miljoen dollar en de winst per aandeel kan uitkomen op 0,68 dollar. Aan het einde van het derde kwartaal stond de nettoschuld van AMG volgens Berenberg op 286 miljoen dollar. Voor wat betreft het vierde kwartaal gaat de interesse van Berenberg uit naar de vorderingen van projecten in Brazilië, Duitsland en de VS. Het aandeel AMG sloot dinsdag op 26,71 euro. Bron: ABM Financial News

