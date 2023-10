Ebusco rekent op jaaromzet van 145 tot 165 miljoen euro

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft in het derde kwartaal naar eigen zeggen vooruitgang weten te boeken en gaf een concrete omzetverwachting voor 2023 af. Dit bleek woensdag voorbeurs.

"Na de aankondigingen bij de halfjaarcijfers hebben we sterke vooruitgang geboekt bij de implementatie van onze aangepaste productiestrategie en het optimaliseren van onze dagelijkse operatie in Nederland, dit terwijl we door een uitdagend landschap moesten navigeren", zei CEO Peter Bijvelds in een toelichting.

"Het is bemoedigend om te zien dat onze assemblagepartners snel zijn begonnen met de assemblage van de Ebusco 3.0 bus en we kunnen bevestigen dat de eerste shipments worden verwacht in het vierde kwartaal van dit jaar."

De topman repte woensdag van aanhoudende problemen in de aanvoerketen en een tekort aan personeel.

Dit jaar zijn er tot nog toe 138 bussen afgeleverd aan klanten. In heel 2023 denkt Ebusco dat 250 tot 300 bussen zullen bijdragen aan de omzet, die zal uitkomen op 145 tot 165 miljoen euro. In 2022 boekte Ebusco een omzet van 112 miljoen euro, toen droegen 261 bussen bij aan de omzet.

Ook mikt de fabrikant op een "aanzienlijke" verbetering van de EBITDA in de tweede helft van dit jaar vergeleken met de eerste zes maanden.

Ook herhaalde Ebusco woensdag de doelstelling voor 2024 van een positieve EBITDA.

In december zal de fabrikant een outlook voor 2024 afgeven.

Orderboek

In het derde kwartaal wist Ebusco opdrachten voor 54 nieuwe bussen binnen te halen. In totaal heeft Ebusco nu orders voor 694 bussen, waarvan 573 van het model 3.0. Het totale ordeboek, inclusief zogeheten call offs en opties, bedraagt 1.823 exemplaren.

"We blijven een robuuste aanbestedingsactiviteit zien voor leveringen in 2024 en 2025 en verwachten dat we onze orderportefeuille in de komende periode verder kunnen uitbreiden", aldus de fabrikant.

Woensdag meldde Ebusco ook dat de vraag naar het energieopslag- en laadsysteem Ebusco Energy groeit.

Financiering

Bij de halfjaarcijfers heeft Ebusco een tweejarige financieringsfaciliteit van 41,5 miljoen euro afgesloten, naast de reeds bestaande bankgarantiekredietfaciliteit van 50 miljoen euro.

De financieringsfaciliteit van 41,5 miljoen euro is niet getrokken. Ebusco heeft verschillende kostenbesparingen en projecten ter verbetering van het werkkapitaal doorgevoerd.