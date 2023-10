"Bod op Lucas Bols goed voor aandeelhouders én traditie"

(ABM FN-Dow Jones) Het overnamebod van familiebedrijf Nolet op sectorgenoot Lucas Bols biedt waarde voor aandeelhouders én ruimte voor verdere groei met behoud van de Nederlandse identiteit en het erfgoed van Bols. Dat stelde Bols in een toelichting op het overnamebod, dat unaniem wordt gesteund door bestuurders en de raad van commissarissen.

Het Schiedamse familiebedrijf Nolet biedt 18,00 euro per aandeel, wat een premie van 76 procent biedt op de slotkoers van afgelopen vrijdag. Lucas Bols is daarmee 269,5 miljoen euro waard.

Het bod zal gestand worden gedaan als 70 procent van de aandelen is aangemeld. Nolet heeft reeds 29,9 procent in handen en drie Bols-bestuurders hebben hun belangen van gezamenlijk ruim 5 procent aangemeld. Uiteindelijk is het doel van Nolet om 100 procent te krijgen en het aandeel van de beurs te halen.

Het feit dat Nolet de overname uit eigen zak betaalt en dat er geen goedkeuring nodig is van mededingingsautoriteiten biedt een grote mate van dealzekerheid, zei CEO Huub van Doorne van Lucas Bols maandag in een toelichting op het bod.

Van Doorne wees erop dat de sterke familiewaarden in het familiebedrijf Nolet, de focus, kracht én de financiële middelen van Nolet verdere groei mogelijk maakt voor Bols. Nolet heeft toegezegd bereid zijn het kapitaal van Bols te versterken.

Bij de overname heeft Bols uitgebreide afspraken gemaakt over de zelfstandigheid van het Amsterdamse bedrijf. Voor de "zeer lange termijn" blijft Bols in Amsterdam gevestigd, met zijn destilleerderij en promotionele locaties zoals de House of Lucas Bols en de Cocktail Academy. De identiteit blijft behouden, inclusief het stichtingsjaar '1575' als merknaam.

De organisatie van Bols zal in ieder geval in vijf jaar niet worden gewijzigd. Het bestuur blijft autonoom verantwoordelijk voor het Bols-bedrijf en Nolet zal niet snijden in het werknemersbestand.

Lucas Bols keerde in 2015 terug op de beurs voor een introductieprijs van 15,75 euro per aandeel, nadat investeerder AAC Capital Bols in 2006 had losgeweekt van eigenaar Remy Cointreau. Het bedrijf kondigde bij zijn terugkeer naar de beurs aan een dividendaandeel te willen zijn, dat 50 procent van de winst na belasting zou laten terugvloeien naar de aandeelhouders.

Nolet, bekend van de Ketel 1 jenever, maar net als Bols wereldwijd vooral gericht op cocktails, breidde al kort na de beursgang zijn belang uit tot meer dan 20 procent, maar zei aanvankelijk niet uit te zijn op een volledige overname. De gepassioneerde aanpak van de directie, het dividendbeleid en de kans dat de jenever van Bols een hit zou worden in de cocktailwereld werden genoemd als redenen voor de belangname door het grotere Nolet.

Na enkele jaren bleek er flinke groei bij Bols te zitten in de wereldwijde merken als de nieuwe acquisitie Passoa, Damrak Gin en likeurmerk Nuvo, terwijl jenevermerken als Bokma Jenever en Bols Vieux een krimpende kasstroom lieten zien.

De klap van de coronacrisis was Bols in 2021 weer te boven, met goede resultaten in de VS en het merk Passoa. Vorig jaar werd nog een overname gedaan van Tequila Partida en het bedrijf moest na de coronacrisis investeren in hogere voorraden en werkte met succes aan een verlaging van de schuld.

Eerder dit jaar waarschuwde CEO Van Doorne echter voor een "aanhoudend uitdagend klimaat", wijzend op geopolitieke spanningen, hoge inflatie en lagere koopkracht.