Bristol Myers neemt Mirati Therapeutics over

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bristol Myers Squibb neemt Mirati Therapeutics, een ontwikkelaar van kankermedicijnen, over voor 4,8 miljard dollar. Dit maakte de farmaciegigant zondag bekend. Bristol Myers betaalt 58,00 dollar per aandeel en financiert de overname met aanwezige kasmiddelen en de uitgifte van nieuwe schuld. Het aandeel Mirati Therapeutics koerste begin vorige week nog rond de 42 dollar, maar kwam vanaf donderdag flink in beweging. De Amerikaanse toezichthouder FDA keurde Mirati’s medicijn Krazati, voor de behandeling van volwassenen met gevorderde longkanker, reeds goed. Bron: ABM Financial News

