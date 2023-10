Aandelen voedingsmiddelenconcerns onder druk door populariteit afslankmiddelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CEO John Furner van Walmart US heeft gewaarschuwd dat nieuwe afslankmiddelen ervoor zorgen dat consumenten minder boodschappen doen en minder vaak producten kopen met veel calorieën. Wereldwijd stonden de aandelen van voedingsmiddelenconcerns en drankproducenten onder druk. Furner zei in een interview met persbureau Bloomberg dat Walmart kan zien dat klanten die deze middelen kopen, minder boodschappen in huis halen. Het gaat onder meer om de middelen Wegovy en Ozempic van Novo Nordisk en Mounjaro van Eli Lilly. Ze zijn inmiddels in de VS zo populair geworden dat de voorraad soms opraakt en de Amerikaanse Food and Drug Administration gedwongen is patiënten te waarschuwen voor het gebruik van namaakversies. Na de opmerkingen van de topman daalden de aandelen van Coca-Cola met 4,8 procent en de aandelen van PepsiCo met 5,2 procent. Beide stonden eerder op de dag nog iets hoger. In Europa verloren Unilever, Nestlé en AB Inbev vrijdag 1,9, 3,3 en 2,7 procent. Analisten van Rabobank beschouwen de afslankmiddelen dan ook als een risico voor de sector. Twee derde van de Amerikanen zou overgewicht hebben, en indien die allemaal voor een van de nieuwe afslankmiddelen kiezen, dan is dat volgens Rabobank een grote zorg voor de voedingssector, vooral voor bedrijven die bijvoorbeeld voorverpakt voedsel of snacks maken. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.