SEC klaagt Musk aan vanwege Twitter-deal

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk wordt aangeklaagd door de Securities and Exchange Commission in verband met de overname van Twitter, bijna een jaar geleden. Dit bleek donderdagavond uit een melding van de toezichthouder. De toezichthouder op de effectenhandel klaagt Musk aan in de federale rechtbank van San Francisco om hem te laten getuigen in het onderzoek naar de 44 miljard dollar omvattende deal. Musk is niet verschenen voor een getuigenis gerelateerd aan "een lopend onderzoek" naar mogelijke overtredingen van de effectenwetgeving in verband met Musks aankopen van Twitter-aandelen en zijn verklaringen daarover, zei de SEC. De toezichthouder "wil Musks getuigenis om informatie te verkrijgen die nog niet in het bezit is van de SEC en die relevant is voor haar legitieme en wettige onderzoek." Volgens de SEC verscheen Musk niet voor de getuigenis ondanks dat hij had toegezegd dit te doen en nadat hij in mei was gedagvaard. De Tesla-topman maakte ook geen bezwaar tegen de getuigenis, die op een onderling overeengekomen datum zou plaatsvinden, tot twee dagen voor de datum in september, toen Musk de SEC liet weten dat hij niet zou komen opdagen. Bron: ABM Financial News

