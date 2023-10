Japans bedrijf neemt Orchard Therapeutics over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Britse Orchard Therapeutics wordt overgenomen door het Japanse Kyowa Kirin voor 16,00 dollar per American Depositary Share. Dit werd donderdag bekend.



Bovenop die overnameprijs zit nog een aanvullend recht van 1,00 dollar per ADS, wanneer OTL-200, een behandeling tegen de stofwisselingsziekte MLD, wordt goedgekeurd in de Verenigde Staten.



Hiermee komt de totale overnamewaarde uit op circa 478 miljoen dollar.



De transactie is unaniem goedgekeurd door de raad van bestuur van beide bedrijven en zal naar verwachting worden afgerond in het eerste kwartaal van 2024, afhankelijk van de goedkeuring van de aandeelhouders van Orchard Therapeutics, de ontvangst van toepasselijke reglementaire goedkeuringen en andere gebruikelijke afsluitvoorwaarden.



Na de afronding van de overname wordt Orchard Therapeutics een volledige dochteronderneming van Kyowa Kirin.



Orchard Therapeutics is een samenwerkingspartner van Pharming uit Leiden. In juli 2021 kondigden beide bedrijven een overeenkomst aan voor de ontwikkeling en commercialisering van een autologe HSC ex-vivo gentherapie tegen erfelijk angio-oedeem.



Met die samenwerking verwierf Pharming een aandelenbelang van 7,5 miljoen dollar in Orchard, procentueel een belang van 1,0 procent, bevestigt het jaarverslag 2022 van Pharming. Bron: ABM Financial News

