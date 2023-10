Aandeelhouders Van Lanschot Kempen akkoord met kapitaalteruggave Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van Van Lanschot Kempen hebben donderdag tijdens een buitengewone algemene vergadering ingestemd met het voorstel voor een kapitaalteruggave van 2,00 euro per aandeel. Dit werd na afloop van de bijeenkomst bekend. De kapitaaluitkering van in totaal 86 miljoen euro zal in beginsel plaatsvinden in december 2023, zei Van Lanschot Kempen, "na het verstrijken van de wettelijke termijn die in het algemeen geldt voor deze kapitaalteruggave." De uitkering wordt volgens het bedrijf gedaan ten laste van de vrij beschikbare agioreserve. Het totaal aantal uitstaande aandelen blijft verder ongewijzigd en de CET1-ratio blijft na de kapitaalteruggave "ruim boven" de kapitaaldoelstelling van 15 procent plus een zogeheten M&A add-on van 2,5 procent voor overnames, aldus Van Lanschot Kempen. Bron: ABM Financial News

