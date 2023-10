TomTom start samenwerking met Flow Labs Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) TomTom en Flow Labs, een specialist in transportsoftware en kunstmatige intelligentie (AI), gaan samenwerken. Dit maakte het Nederlandse navigatiebedrijf donderdag voorbeurs bekend. Flow Labs zal de verkeersdata van TomTom integreren in zijn AI-applicaties, die transporteurs ondersteunen met realtime inzichten en verkeersgegevens. Met de data van TomTom krijgt Flow Labs toegang tot vijf keer meer GPS-gegevensbronnen dan voorheen beschikbaar waren, aldus de navigatiespecialist. Bron: ABM Financial News

