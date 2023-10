Renewi presenteert middellangetermijndoelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Renewi heeft woensdag de doelen voor de middellange termijn gepresenteerd, in aanloop naar een beleggersdag die vanmiddag om drie uur van start gaat. Op de middellange termijn rekent Renewi op een autonome omzetgroei van meer dan 5 procent per jaar en een hoge enkelcijferige EBIT-marge. Verder verwacht Renewi een vrije kasstroom van ten minste 40 procent van de EBITDA en een rendement op het ingezette kapitaal, de zogeheten ROCE, van meer dan 15 procent. Renewi rekent op een hervatting van het dividend, zoals medio juli al werd aangegeven. Voor het lopende boekjaar verwacht Renewi dat de resultaten min of meer in lijn zullen zijn met de verwachtingen van de Board. De tegenwind die het bedrijf ervaart, zullen worden gecompenseerd door de hogere bijdragen van de kostenmaatregelen. "De omzet en de onderliggende EBIT waren in de eerste jaarhelft lager dan in dezelfde periode vorig jaar", aldus Renewi woensdag. Dankzij een betere focus op het werkkapitaal en lagere investeringen, denkt Renewi dat de cash prestaties dit jaar 10 tot 15 miljoen euro hoger uitvallen dan aanvankelijk voorzien. Op 9 november komt Renewi met de gedetailleerde cijfers over het eerste halfjaar, dat eindigde op 30 september. Verder meldde Renewi dat het ook Goldman Sachs heeft aangesteld als adviseur, naast de bestaande adviseurs Greenhill, Peel Hunt en Berenberg. Vorige week werd duidelijk dat Renewi een overnamebod van Macquarie Asset Management heeft afgewezen. Bron: ABM Financial News

