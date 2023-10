Eli Lilly neemt Point Biopharma over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Eli Lilly neemt Point Biopharma over voor 1,4 miljard dollar. Dit werd dinsdag bekendgemaakt. Eli Lilly betaalt 12,50 dollar per aandeel Point Biopharma, wat een premie is van 87 procent ten opzichte van de slotkoers op maandag van 6,68 dollar. Met de overname breidt Eli Lilly zijn oncologiecapaciteiten uit naar radioligandtherapieën van de volgende generatie. Eli Lilly verwacht dat de overname tegen het einde van het jaar wordt afgerond. Het aandeel Eli Lilly bewoog nauwelijks na het nieuws. Aandelen van Point Biopharma werden voorbeurs 85 procent meer waard op 12,35 dollar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.